Роспотребнадзор отказался от шахматной рассадки в самолетах

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор отказался от строгих норм рассадки пассажиров в салонах самолетов на фоне критики Минтранса и авиационного сообщества из-за роста цен на билеты и нерентабельности рейсов. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

Маску и перчатки не снимать, по салону не разгуливать.

Маску и перчатки не снимать, по салону не разгуливать. Что изменится для авиапассажиров

В четверг Росавиация и Роспотребнадзор сформировали окончательные методические рекомендации, которые вводят противоэпидемиологические ограничения в самолетах и аэропортах. Снимать их предполагается в три этапа. При этом в рекомендациях отсутствует мера по обеспечению социальной дистанции в воздушных судах, которую ранее предлагал ввести Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзоре сообщили, что от требований менее плотной рассадки было решено отказаться после проработки вопроса с Минтрансом. Ранее глава министерства Евгений Дитрих отмечал, что меры социального дистанцирования нельзя внедрить в самолетах из-за снижения окупаемости рейсов и удорожания билетов. Он отмечал, что необходимую рентабельность рейса обеспечивает загрузка самолета на 72-75%

Также инициатива Роспотребнадзора вызвала критику со стороны авиационных сообществ и туристической отрасли. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Дитриха инициировать обсуждение вопроса об отмене рекомендаций по обеспечению социальной дистанции в самолетах. По данным издания, письмо с аналогичной просьбой направили в Роспотребнадзор Общероссийское объединение пассажиров, Российский союз туриндустрии и Союз индустрии гостеприимства.