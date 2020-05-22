Эксперты: вторая волна заболеваемости коронавирусом возможна не раньше конца лета

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Начало второй волны заболеваемости коронавирусом в России возможно после того, как ее пик пройдет в других странах. Как заявили ТАСС опрошенные эксперты, избежать ее позволит вакцинация и продолжение действия ограничительных мер.

"Я пока не вижу предпосылок ко второй волне. Если ее и ожидать, то это будет, когда пик второй волны произойдет в других странах. Например, в Китае пик [второй] волны придется приблизительно на июнь. То есть, теоретически в конце июля - августа может быть какой-то большой подъем заболеваемости у нас в стране", - сказал ТАСС инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

Он также отметил, что ограничения в стране снимать пока рано.

"Если люди будут сохранять социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах, то будет значительно уменьшено количество восприимчивых [к инфекции] людей и передач. Маски уменьшают вирусную нагрузку в разы - от бессимптомных людей или от возможных носителей вируса. Соответственно, при сохранении масочного режима, все будет минимально", - добавил Тимаков.

Директор ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр Гинцбург, в свою очередь, подчеркнул огромную важность вакцинации населения.

"Если мы в России начнем всеобщую иммунизацию где-нибудь в сентябре, в октябре месяце - то есть до возможного периода наступления следующей волны заболеваемости, то мы тогда эту волну сами собьем", - сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что ограничительные меры, которые введены в стране в связи с коронавирусом, должны смягчаться постепенно. Она подчеркнула, что мир может накрыть вторая волна заболевания.