В Якутии с начала весеннего половодья в воде погибли 13 человек

ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Несчастные случаи, в результате которых гибнут люди, происходят из-за неосторожности и игнорирования официальных предупреждений. 13 человек погибли в воде с начала весеннего половодья в Якутии, сообщили журналистам в пятницу в Службе спасения Якутии.

"С начала весеннего половодья, по состоянию на 19 мая 2020 года, на воде погибли 13 человек, восемь - спасены работниками Службы спасения Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что трагических событий можно было избежать. "По собственной неосторожности, не обращая внимания на запрещающие знаки о закрытии переправ, водители выезжали на лед. В результате погибли люди, ребенок. Охотники целыми группами выезжали на затопляемые участки, несмотря на официальные предупреждения", - сказали в ведомстве.

Несколько дней назад в Нерюнгринском районе на переправе через реку Тимптон перевернулась резиновая лодка с тремя охотниками. Один человек смог выбраться на берег, тело одного нашли внизу по течению, тело другого ищут. Все трое находились в лодке без спасательных жилетов.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка в регионе пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены 1,5 тыс. жилых домов, ущерб превысил 1,4 млрд рублей.