Режим ЧС по отоплению сняли в Еврейской АО

ТАСС, 22 мая. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) сняли режим ЧС, действовавший с осени 2019 года из-за проблем с отоплением. Об этом сообщило управление по внутренней политике правительства региона в пятницу.

С осени в ЕАО действует режим ЧС. Он был введен из-за того, что в 16 населенных пунктах, где проживают около 20 тыс. человек, котельные не были готовы к зиме, не было запаса топлива. Такая ситуация с отоплением сложилась в том числе из-за несбалансированности областного бюджета. Из федерального бюджета региону несколько раз выделяли средства на ремонт теплотрасс и модернизацию наиболее проблемных котельных. Над решением проблем с отоплением регион работает с Минэнерго России.

"Введение режима чрезвычайной ситуации - крайняя мера, к которой может прибегнуть власть для нормализации ситуации в той или иной сфере. Но, например, входить в отопительный сезон через объявление ЧС - та практика, от которой мы должны уйти. Мы будем искать силы и средства, чтобы предотвращать негативные явления", - приводятся в сообщении слова и.о. первого заместителя председателя правительства ЕАО Дмитрия Братыненко, который подписал документ о снятии режима ЧС.

Отмечается, что осенью и зимой в области не допустили серьезных сбоев в работе системы ЖКХ. В настоящее время на котельных имеется нормативный запас топлива, ведется подготовка к новому отопительному сезону.

Ранее начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области Андрей Пивенко сообщал ТАСС, что коммунальщики выполнили работы по ремонту оборудования котельных и реконструкции теплотрасс, которые ведутся на выделенные федеральным центром средства, на 80%. В котельных Биробиджана и других населенных пунктов устанавливали новые водогрейные котлы, водоподогреватели, меняли дымовые трубы, также шла реконструкция тепловых сетей. Эта работа продолжается.