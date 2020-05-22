В Роскачестве напомнили об опасности использования пиратских интернет-ресурсов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Использование пиратских интернет-ресурсов может привести к утечке личных данных. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

"Использование пиратских интернет-ресурсов может привести к неприятным, а порой даже серьезным последствиям. Прежде всего, загружая данные из такого источника, вы рискуете заразить свой компьютер вредоносной программой. Это может привести к тому, что киберпреступники завладеют вашими персональным данными, документами, личной перепиской и многим другим сокровенным", - предупреждают эксперты.

В частности, как отмечают в Роскачестве, киберпираты могут получить доступ к устройству, что позволит им, например, следить за пользователем через микрофон или веб-камеру, выполнять действия в интернете от его имени, перенаправлять его на фишинговые сайты банков и интернет-магазинов. Также злоумышленники смогут таким образом похищать его финансы, использовать онлайн-профиль в своих мошеннических схемах или даже шантажировать собранной информацией.

Эксперты также предупреждают, что онлайн-просмотр фильмов и сериалов на пиратских сайтах опасен еще и содержанием большого количества рекламных баннеров, неосторожный клик по которым может привести к загрузке вредоносного ПО или переходу на зловредный сайт. При этом заражение произойдет в автоматическом режиме за счет выполнения скриптов на устройстве жертвы. Еще одной старой уловкой является уведомление о необходимости обновить Flash Player, без которого якобы посмотреть фильм не удастся. "Ничего не подозревающий пользователь соглашается на установку новой версии плеера, однако вместо него скачивает на свое устройство самый настоящий вирус", - предупреждают в Роскачестве.

Еще одна опасность, которая грозит пользователям нелегальных интернет-ресурсов - юридическая ответственность. Как напомнили в Роскачестве, закон предусматривает возможность привлечения к административной ответственности и за скачивание фильмов и музыки.