Тульский губернатор поддержал получившую известность из-за прозрачного костюма медсестру

ТАСС, 22 мая. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил за работу и поддержал медсестру инфекционного госпиталя областной клинической больницы, получившую известность после распространения в соцсетях ее фотографии в купальнике и защитном костюме. Об этом в эфире телеканала "Вести - Тула" в пятницу сообщила главный врач больницы Анна Савищева.
Фотография медработника тульской больницы, одетой в купальник и прозрачный защитный костюм, получила распространение в соцсетях 19 мая. По словам самой медсестры, в защитном костюме ей было жарко, однако она не предвидела, что он достаточно прозрачный. За несоблюдение требований к спецодежде медработник получила дисциплинарное взыскание.
"Девушка продолжает работать, это хорошая сотрудница. Как только ее фото появилось в сети, с ней связывался наш губернатор и пообщался, поддержал, поблагодарил за работу ее и всех медиков. Медики заслуживают благодарности за свой труд, а не порицания за внешний вид", - сказала Савищева, отметив, что в таких костюмах медработники находятся до четырех часов в смену.
Министр здравоохранения региона Алексей Эрк также поблагодарил медсестру за тяжелый труд, отметив, что инцидент завершился устным замечанием в ее адрес от руководства больницы.
По состоянию на 22 мая в Тульской области выявили 2 824 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 025 человек выздоровели, 20 пациентов умерли.