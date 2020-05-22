Тульский губернатор поддержал получившую известность из-за прозрачного костюма медсестру

ТАСС, 22 мая. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил за работу и поддержал медсестру инфекционного госпиталя областной клинической больницы, получившую известность после распространения в соцсетях ее фотографии в купальнике и защитном костюме. Об этом в эфире телеканала "Вести - Тула" в пятницу сообщила главный врач больницы Анна Савищева.

Фотография медработника тульской больницы, одетой в купальник и прозрачный защитный костюм, получила распространение в соцсетях 19 мая. По словам самой медсестры, в защитном костюме ей было жарко, однако она не предвидела, что он достаточно прозрачный. За несоблюдение требований к спецодежде медработник получила дисциплинарное взыскание.