Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в "Инвитро"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении компании.

"Положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа, выявлен у 14% пациентов", - отмечается в сообщении.

Всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу в "Инвитро" сдали более 40 тыс. человек.

Как отметили в компании, больше всего людей сдали тесты в офисах "Инвитро" в Москве и Подмосковье - более 47%. На втором и третьем местах - Северо-Западный федеральный округ и Приволжье, на них пришлось 14,6% и 9,5% соответственно. Четвертую позицию заняла Сибирь (8,6%), пятую - Центральный федеральный округ (7,9%).

В "Инвитро" сообщили, что отслеживать общее число пациентов, сдавших тест на антитела, и количество положительных результатов вскоре можно будет на сайте компании. Данные будут обновлять в режиме реального времени, уточняется в сообщении.

О тестировании

Массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено 18 мая во всей сети медицинских офисов "Инвитро" на территории России, которых сейчас более 1,48 тыс.

Тест стоит 950 рублей без учета стоимости взятия биоматериала. Его могут сдать все желающие, у которых нет симптомов ОРВИ, таких как повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель. Обратиться за выполнением исследования могут как физические, так и юридические лица, направление врача не требуется. В компании отмечают, что тест можно сдать на дому.

Срок исполнения составляет до трех рабочих дней.

О компании

"Инвитро" выступает в роли централизованной лаборатории и принимает биоматериалы для исследования от государственных медицинских учреждений. Сейчас исследования выполняют три лабораторных комплекса, расположенные в Москве, Новосибирске и Челябинске.

"Инвитро" - частный медицинский холдинг в России, специализирующийся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг, основан в 1995 году. У компании есть офисы в шести странах и восемь лабораторных комплексов, которые выполняют более 150 тыс. исследований в день.