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Пандемия коронавируса нового типа

Первый этап смягчения ограничений в Москве. Главное

© Михаил Терещенко/ТАСС
Мэр столицы Сергей Собянин заявил о начале смягчения введенных из-за пандемии коронавируса ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале смягчения введенных из-за пандемии ограничений. На своем официальном сайте мэр написал, что "появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и "очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием".

  • С 25 мая вновь откроются 88 из 130 городских многофункциональных центров предоставления госуслуг.  В МФЦ можно будет получить 150 услуг - при этом только те, что невозможно оформить в электронном виде. Их посещение будет возможно только по предварительной записи на mos.ru, а посетители и сотрудники будут должны носить маски и перчатки.
  • Каршеринг в столице также сможет восстановить работу с 25 мая, но с ограничениями - машину арендовать разрешается не менее чем на пять дней, у клиента должен быть цифровой пропуск, а сама машина перед передачей подлежит дезинфекции
  • Передвигаться по столице с 27 мая можно будет только с московскими пропусками. Они доступны для оформления и жителям других регионов страны.
  • Собянин также напомнил о необходимости ношения масок и перчаток в поездах, на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта. Власти столицы обязали городских работодателей обеспечить минимизацию очного присутствия сотрудников на рабочих местах.
Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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