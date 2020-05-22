Первый этап смягчения ограничений в Москве. Главное

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале смягчения введенных из-за пандемии ограничений. На своем официальном сайте мэр написал, что "появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и "очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием".

С 25 мая вновь откроются 88 из 130 городских многофункциональных центров предоставления госуслуг. В МФЦ можно будет получить 150 услуг - при этом только те, что невозможно оформить в электронном виде. Их посещение будет возможно только по предварительной записи на mos.ru, а посетители и сотрудники будут должны носить маски и перчатки.

городских многофункциональных центров предоставления госуслуг. В МФЦ можно будет получить - при этом только те, что невозможно оформить в электронном виде. Их посещение будет возможно только на mos.ru, а посетители и сотрудники будут должны носить маски и перчатки. Каршеринг в столице также сможет восстановить работу с 25 мая, но с ограничениями - машину арендовать разрешается не менее чем на пять дней , у клиента должен быть цифровой пропуск , а сама машина перед передачей подлежит дезинфекции

, у клиента должен быть , а сама машина перед передачей подлежит дезинфекции Передвигаться по столице с 27 мая можно будет только с московскими пропусками . Они доступны для оформления и жителям других регионов страны.

. Они доступны для оформления и жителям страны. Собянин также напомнил о необходимости ношения масок и перчаток в поездах, на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта. Власти столицы обязали городских работодателей обеспечить минимизацию очного присутствия сотрудников на рабочих местах.