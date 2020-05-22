Более 800 соцработников в Бурятии получили допвыплаты за работу в условиях пандемии

Президент РФ Владимир Путин поручил направить дополнительные выплаты сотрудникам социальных учреждений. Он подчеркнул, что в период пандемии необходимо уделить внимание работе интернатов и домов престарелых, так как их работники несут повышенную нагрузку. Правительство РФ выделило Бурятии на допвыплаты соцработникам, занятым в условиях пандемии уходом за пожилыми, инвалидами и детьми-сиротами, около 60 млн рублей.

УЛАН-УДЭ, 22 мая. /ТАСС/. Дополнительные федеральные и региональные выплаты за работу в условиях пандемии коронавируса получили более 800 сотрудников социальных учреждений Бурятии. Об этом сообщила ТАСС в пятницу консультант информационно-аналитического отдела республиканского министерства социальной защиты населения Мария Ивайловская.

"Федеральные выплаты предоставлены более чем 800 сотрудникам, отработавшим две смены - 14 дней - в 20 учреждениях. Объем перечисленных средств составил 31 млн рублей", - сказала Ивайловская, уточнив, что остальные средства будут выплачены работникам, занятым в следующей длительной смене.

Кроме федеральных выплат сотрудники получили доплаты из регионального бюджета. "Объем выплаченных региональных выплат составил 16,5 млн рублей", - пояснила представитель министерства. Она отметила, что стимулирующие выплаты получают сотрудники соцучреждений, работающие в режиме "тотальной изоляции". Социальным работникам, педагогам и среднему медперсоналу положены допвыплаты по 25 тыс. рублей, младшему медперсоналу - по 15 тыс. рублей.

В апреле на режим работы "тотальной изоляции" перешли все стационарные учреждения для граждан пожилого возраста и инвалидов. С 17 апреля на консервацию закрыты 13 государственных и шесть негосударственных учреждений, а с 23 апреля - семь центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Для сотрудников были созданы все необходимые условия для длительного проживания на работе, организовано питание. Всего в Бурятии в социальных учреждениях проживают 2,4 тыс. человек.

По последним данным, в Бурятии зарегистрировано 1 124 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них 664 - в Улан-Удэ. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 480 человек, умерли шестеро. Проходят лечение в стационарах 462 больных, на амбулаторном лечении, в пансионате, - 176 пациентов.