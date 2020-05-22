Одно окно: четыре проблемы, которые удобно решать через нотариуса

Пандемия коронавируса COVID-19 и сопутствующие ей ограничения внесли определенные коррективы во многие сферы социальной жизни. Многие компании перевели своих сотрудников на удаленный режим работы, отменились общественные мероприятия, значительно сократилось международное авиасообщение. Однако юридическая сторона жизни практически не изменилась: люди по-прежнему оформляют и пересылают друг другу документы, регистрируют ИП и юрлиц, а также участвуют в сделках с недвижимостью. О самых актуальных услугах нотариусов в период пандемии - в материале ТАСС и Федеральной нотариальной палаты.

Срочная пересылка документов в другой город

Самым быстрым и доступным способом переслать оригиналы документов на большие расстояния сегодня по праву можно считать отправку через нотариуса. В условиях пандемии столь удобная технология электронного нотариата помогает не только сэкономить время, но и избежать лишних поездок в почтовые отделения, контактов с курьерами и других сложностей.

Чтобы воспользоваться этой функцией нотариата, нужно прийти к нотариусу с документами, которые необходимо переслать. Тот их отсканирует и с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи удостоверит равнозначность электронной версии документа его бумажному аналогу. В результате заявитель получит цифровой файл, который он может куда угодно отправить по электронной почте.

Самое главное, что в этом случае электронная версия документа по юридической значимости ничем не уступает оригиналу. При этом получатель документа, обратившись к нотариусу в своем городе, при необходимости может вновь перевести документ в бумажный формат - и снова без потери его юридической силы.

Своевременное предъявление документов в любые ведомства и организации

Существует множество ситуаций, когда простому гражданину или представителю юридического лица необходимо точно в срок отправить документы в ту или иную инстанцию. Однако в ряде случае исполнению подобных обязательств препятствует сам получатель.

Например, компания может внезапно закрыть свой офис и перестать выходить на связь по известным телефонным номерам. Своевременное предъявление документов также может осложняться временными ограничениями - как сейчас, в период пандемии, когда большинство ведомств значительно сократили очный прием заявителей или вовсе отказались от него. В качестве альтернативы сегодня предлагают использовать онлайн-формат подачи документов, но для этого требуется наличие электронной цифровой подписи. Поэтому такой вариант доступен не всем.

Решить эту проблему можно через нотариуса, который в силу закона вправе передавать документы от одних физических и юридических лиц другим. Важно, что формат документов значения не имеет. Более того, даже если передать их не удалось, нотариус все равно зафиксирует факт того, что заявитель исполнил обязательства. Это защитит его от рисков получить штраф или иные санкции за просрочку предъявления бумаг.

Подача документов на регистрацию юрлица или ИП

Чтобы не заниматься самостоятельным сбором бумаг, не подвергать себя риску заражения во время посещения инстанций и не тратить время в очередях, решить вопрос с регистрацией юридического лица или ИП проще через обращение к нотариусу.

Нотариусы напрямую работают с многими ведомствами, в том числе и с налоговыми органами - через систему межведомственного электронного взаимодействия. Они самостоятельно запрашивают все необходимые сведения и направляют пакет документов в электронном виде в необходимое территориальное подразделение Федеральной налоговой службы (ФНС).

Получить готовые бумаги с подтверждением регистрации можно у того же нотариуса - уже через пять рабочих дней. Кстати, такой формат подачи документов в ФНС освобождает заявителя от оплаты государственной пошлины.

Подача документов на регистрацию права собственности

Еще одна проблема, с которой столкнулись граждане в период пандемии и ограничительных мер, - регистрация права собственности по сделкам с недвижимостью. Это завершающий этап любой сделки, и из-за его задержки многие участники рынка недвижимости рискуют упустить выгодное предложение или сталкиваются с необходимостью проводить сделку позднее - уже на новых, возможно, менее выгодных условиях.

Чтобы решить этот вопрос в срок и не менять уже составленные планы, ответственность за все правовые аспекты сделки с недвижимостью разумнее возложить на нотариуса. Оформление сделок через него происходит по принципу "одного окна", сюда входит и решение вопросов, связанных с регистрацией права собственности. Нотариус самостоятельно направляет пакет документов в Росреестр электронным способом и максимально быстро - по закону уже через один рабочий день - получает назад готовые. Доплачивать за эту опцию новому собственнику недвижимости не придется.

Кроме того, в рамках "одного окна" нотариус изначально сам проверяет все документы, запрашивает недостающие сведения и составляет на их основе проект договора купли-продажи недвижимости. Такой подготовительный этап сделки чаще всего происходит заочно. Сторонам сделки не нужно несколько раз посещать нотариальную контору - все документы можно заранее отправить нотариусу по электронной почте.

Очный визит участников договора к нотариусу необходим только в момент непосредственного удостоверения сделки. Именно личная беседа с заявителями позволяет нотариусу убедиться в законности и безопасности оформляемой сделки, гарантировать надежную защиту прав ее сторон и минимизировать риски оспаривания договора в будущем.