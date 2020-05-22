Эксперт заявил об успешном неофициальном испытании вакцины от COVID-19

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Неофициальные испытания вакцины от коронавируса на добровольцах-сотрудниках Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ прошли успешно и не выявили побочных эффектов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор исследовательского центра Александр Гинцбург.

"Побочных результатов нет, все [сотрудники центра, испытавшие на себе действие вакцины] здоровы, радостны, выполняют в полной мере свои обязанности как на работе, так и дома, я надеюсь. Эксперимент успешным мы будем считать, когда мы получим разрешение на официальные испытания Минздрава и их проведем. А пока что, соответственно, мы себе доказали, что та продукция, которую мы предлагаем для страны, мы гарантируем, что она будет успешной", - сказал он.

Ранее Гинцбург сообщал, что ученые-разработчики готовы сделать себе инъекцию, однако это никакого отношения к проведению клинических испытаний иметь не будет.

Вакцинация может растянуться на полгода

Вакцинация всего населения от коронавируса не произойдет одномоментно, процесс может растянуться на полгода, считает Гинцбург.

"Все равно одномоментно всю страну не привьешь, не провакцинируешь, поэтому этот процесс затянется на определенное время - может быть, на полгода, может, быстрее удастся все это организовать", - сказал он.

Гинцбург отметил, что пока разработка вакцины в центре Гамалеи идет по плану, и, предположительно, к концу лета она будет зарегистрирована. Однако, по его словам, сначала препарат будет в гораздо меньших количествах, чем требуется для иммунизации большей части населения. "Поэтому Минздравом - не только Минздравом, но и банком как финансовым источником, который необходим для этой работы - предпринимаются сейчас очень большие усилия, чтобы масштабировать нашу технологию производства этой вакцины и на других площадках", - пояснил он.

Кого вакцинировать первыми

Первыми привить от коронавируса следует самые уязвимые группы населения - врачей, особенно тех, кто работает с инфицированными пациентами, а также пожилых людей.

"Я бы с самых уязвимых [начал прививки], а самые уязвимые у нас - это врачи, которые работают с больными в больницах, начиная от Коммунарки, 52-й, Склифа. <...> И по всей стране - в Дагестане много, как мы с вами видим, заболевших врачей, в Северной Осетии. С врачебного сообщества я бы, конечно, начал, ну и потом пожилые [люди]", - сказал Гинцбург.

По словам Гинцбурга, также следует сделать вакцину людям в организованных коллективах, поскольку вирус передается при близких контактах. "Поэтому на тех же самых стройках, во всех организованных коллективах, где одновременно надо собрать большое количество людей", - пояснил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.