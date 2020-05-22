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В заповеднике Приамурья впервые обнаружили вымирающий вид птицы

Специалисты нашли трех нырков Бэра
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© Shutterstock/FOTODOM

ТАСС, 22 мая. Сотрудники Хинганского заповедника в Амурской области впервые обнаружили трех птиц редкого вида - нырок Бэра, находящегося на грани вымирания. В России за последние 10 лет зарегистрировано всего 20 подтвержденных встреч этой птицы, сообщается в пятницу на сайте заповедника.

"Во время ежегодных мониторинговых работ по учету водоплавающих на весеннем пролете на стационаре оз. Лебединое была отмечена редчайшая в наши дни птица - нырок Бэра! Причем не одна, а целых три особи - самец, самка, и, по всей видимости, неполовозрелый самец. Птиц не только удалось наблюдать, но и сфотографировать, так что никаких сомнений в их видовой принадлежности не осталось", - говорится в сообщении.

Специалистам предстоит выяснить, является ли этот случай единичным, либо самец и самка могут обосноваться на водоемах заповедника для выведения потомства.

Нырок Бэра - редкий вид птицы из семейства утиных. В России обитает в бассейне реки Амур, а также в Монголии и Китае, зимует в Китае, Корее, Японии. В последние годы отмечается сокращение ее популяции из-за уничтожения мест обитания. По данным Хинганского заповедника, мировая популяция нырка Бэра в настоящее время насчитывает около 1 тыс. особей, а вид находится на грани вымирания.

Хинганский государственный заповедник расположен на юго-востоке Амурской области на площади почти 100 тыс. га. Создан в 1963 году. Имеет равнинные территории. Главная ценность сохраняемой территории - гнездящиеся здесь редкие птицы: дальневосточные аисты, японские и даурские журавли и другие.

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РоссияАмурская областьДальний Восток
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