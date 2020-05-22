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Пандемия коронавируса нового типа

Песков сообщил, что его пока не выписали из больницы

Его жена Татьяна Навка, ранее тоже госпитализированная с коронавирусом, уже отправлена домой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков продолжает оставаться в больнице, где проходит лечение от коронавирусной инфекции.

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"Пока еще нахожусь в больнице", - сообщил он ТАСС.

Его супруга олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая также была госпитализирована с коронавирусом, в четверг сообщила ТАСС, что уже выписана, а Дмитрий Песков идет на поправку.

О госпитализации Пескова и Навки стало известно 12 мая. С начала вспышки нового заболевания в России коронавирусом заразились, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев, глава Минкультуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Мишустин и Якушев уже выписаны из стационара. 19 мая премьер, который до этого проводил совещания по видеоконференцсвязи из больницы, вернулся к исполнению своих обязанностей и вновь стал проводить мероприятия в Доме правительства. Любимова и Фальков также выздоровели и вернулись к работе.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типаФальков, Валерий НиколаевичЛюбимова, Ольга БорисовнаНавка, Татьяна Александровна
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