Песков сообщил, что его пока не выписали из больницы

"Пока еще нахожусь в больнице", - сообщил он ТАСС.

Его супруга олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая также была госпитализирована с коронавирусом, в четверг сообщила ТАСС, что уже выписана, а Дмитрий Песков идет на поправку.

О госпитализации Пескова и Навки стало известно 12 мая. С начала вспышки нового заболевания в России коронавирусом заразились, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев, глава Минкультуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Мишустин и Якушев уже выписаны из стационара. 19 мая премьер, который до этого проводил совещания по видеоконференцсвязи из больницы, вернулся к исполнению своих обязанностей и вновь стал проводить мероприятия в Доме правительства. Любимова и Фальков также выздоровели и вернулись к работе.