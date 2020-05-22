Ожидавшие отправки домой граждане Узбекистана покинули Самарскую область

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Граждане Узбекистана, ожидавшие в Большечерниговском районе Самарской области открытия границ, покинули регион. На автобусах их вывезли на родину через Казахстан, говорится в сообщении районной администрации.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Оренбургской области на границе с Казахстаном собралось несколько сотен граждан Узбекистана, требующих открыть им транзитный коридор для возвращения домой. В сторону границы из Москвы, Московской области и других регионов на автомобилях направляются граждане Узбекистана и других иностранных государств. Сотрудники МВД их не пропускают на территорию Первомайского района Оренбургской области, где введен карантин из-за коронавируса, и они остаются на территории Самарской области, в Большечерниговском районе было около 1200 граждан Узбекистана.
"20 мая завершилась отправка трудовых мигрантов из Узбекистана на родину", - говорится в сообщении администрации.
Из Самарской области граждан Узбекистана вывозили на автобусах. Пока они пребывали в регионе, для них в Большечерниговском районе был организован обсерватор для соблюдения режима самоизоляции в условиях пандемии из-за угрозы распространения коронавируса.
Для личных машин граждан Узбекистана была организована временная стоянка в Самарской области, в дальнейшем автомобили будут отдельно вывезены.
Граждане Узбекистана отправились на родину через Казахстан, разрешение на проезд был дан в виде исключения.