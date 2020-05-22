Ожидавшие отправки домой граждане Узбекистана покинули Самарскую область

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Граждане Узбекистана, ожидавшие в Большечерниговском районе Самарской области открытия границ, покинули регион. На автобусах их вывезли на родину через Казахстан, говорится в сообщении районной администрации.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Оренбургской области на границе с Казахстаном собралось несколько сотен граждан Узбекистана, требующих открыть им транзитный коридор для возвращения домой. В сторону границы из Москвы, Московской области и других регионов на автомобилях направляются граждане Узбекистана и других иностранных государств. Сотрудники МВД их не пропускают на территорию Первомайского района Оренбургской области, где введен карантин из-за коронавируса, и они остаются на территории Самарской области, в Большечерниговском районе было около 1200 граждан Узбекистана.