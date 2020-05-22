Еще 2 900 человек вылечились после коронавируса в Москве

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 2 900 пациентов от коронавируса. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2 900 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 43 582", - сообщила вице-мэр.

По ее слова, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Таким донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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