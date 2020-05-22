Число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8 894 за сутки

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 8 894, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Уже неделю рост количества инфицированных не превышает 10 тыс. в день.

Общее число выявленных в стране случаев достигло 326 448. По данным штаба, суточный рост снизился до 2,8% против 2,9% днем ранее. Симптомов нет у 3751 (42,2%) выявленных за сутки случаев.

Новые 2 988 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 158 207 заразившихся. Суточный рост числа случаев заражения в городе составил 1,9%, как и днем ранее. Также новые 824 случая зафиксированы в Московской области, 389 - в Санкт-Петербурге, 202 - в Нижегородской области, 150 - в Красноярском крае, 138 - в Ростовской области, 127 - в Калужской области, 110 - в Пензенской области, 109 - в Дагестане, 105 - в Брянской и 103 - в Ярославской областях. В 57 регионах России число заразившихся превышает тысячу человек.

Доля выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигла 30,6% от общего числа заразившихся в России. Всего на данный момент выписано 99 825 человек. Согласно данным штаба, за сутки выписали 7 144 человека. В частности, за сутки выписаны 2 900 человек в Москве, 418 - в Московской области, 393 - в Дагестане, 250 - в Нижегородской области, 198 - в Санкт-Петербурге, 166 - в Северной Осетии и 120 - в Краснодарском крае.

Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции возросло в России за сутки на 150, до 3 249. Это самое большое число смертей за сутки с начала вспышки коронавируса в стране. Условный уровень смертности из-за новой инфекции в России вновь вырос и достиг 1%, следует из подсчетов ТАСС. Выше он был только 30 апреля и 1 мая. За сутки скончались 73 человека в Москве, 24 - в Дагестане, 13 - в Московской области, четверо - в Нижегородской области, по трое в Тверской, Калининградской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Забайкальском краях. По два человека скончались в Ингушетии, Мордовии, Свердловской, Иркутской и Новосибирской областях.