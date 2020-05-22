Фальков заявил, что образовательные кредиты будут выдавать на любую сумму на 15 лет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Образовательные кредиты планируется выдавать студентам вузов на любую сумму на 15 лет, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24" .

"Это расширение программы кредитования с государственным участием, то есть, проще говоря, образовательный кредит, только не в той вот старой редакции, позволю себе так сказать, а в новой редакции, когда это половина ставки рефинансирования Центрального банка РФ и, соответственно, срок <...> 15 лет. Сумма кредита не ограничена", - сказал Фальков.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции поручил проработать предложение Минобрнауки РФ по снижению ставки по образовательным кредитам с текущих более чем 8% до 3% и продлить срок погашения таких кредитов.

Минобрнауки и ПАО "Сбербанк" с 1 августа 2019 года запустили проект государственной поддержки образовательного кредитования, в рамках которого студентам при получении кредита будет предоставлен льготный период на весь срок обучения и дополнительно три месяца. В течение льготного периода, как поясняли в министерстве, заемщик может не выплачивать банку основной долг по образовательному кредиту и часть процентов за первый и второй годы. Начиная с третьего года погашать текущие проценты придется в полном объеме.