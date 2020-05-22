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Пандемия коронавируса нового типа

Фальков заявил, что образовательные кредиты будут выдавать на любую сумму на 15 лет

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил проработать предложение по снижению ставки по образовательным кредитам до 3%

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Образовательные кредиты планируется выдавать студентам вузов на любую сумму на 15 лет, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

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"Это расширение программы кредитования с государственным участием, то есть, проще говоря, образовательный кредит, только не в той вот старой редакции, позволю себе так сказать, а в новой редакции, когда это половина ставки рефинансирования Центрального банка РФ и, соответственно, срок <...> 15 лет. Сумма кредита не ограничена", - сказал Фальков.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции поручил проработать предложение Минобрнауки РФ по снижению ставки по образовательным кредитам с текущих более чем 8% до 3% и продлить срок погашения таких кредитов.

Минобрнауки и ПАО "Сбербанк" с 1 августа 2019 года запустили проект государственной поддержки образовательного кредитования, в рамках которого студентам при получении кредита будет предоставлен льготный период на весь срок обучения и дополнительно три месяца. В течение льготного периода, как поясняли в министерстве, заемщик может не выплачивать банку основной долг по образовательному кредиту и часть процентов за первый и второй годы. Начиная с третьего года погашать текущие проценты придется в полном объеме.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типаФальков, Валерий Николаевич
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