Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24" .

По словам министра, это, с одной стороны, связано с распространением коронавируса, с другой - это возможность "стереть границы". "Потому что в один день будет объединяющее всех мероприятие. Мне бы очень хотелось, чтобы наших выпускников поздравили лучшие, самые успешные люди нашей страны, которые бы вернулись в свои студенческие годы, вспомнили свои студенческие годы и сказали бы напутствия", - добавил Фальков.

"Мне кажется, это эксперимент, заслуживающий внимания. У нас такого раньше не было", - заметил он.

Ранее глава Минобрнауки сообщил, что в онлайн-выпускном примут участие все университеты, Российский союз ректоров и платформа "Россия - страна возможностей", а провести его планируется в первой декаде июля. Минпросвещения рекомендовало регионам провести онлайн последние звонки и выпускные в школах.