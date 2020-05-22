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Пандемия коронавируса нового типа
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Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля

Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал это возможностью "стереть границы"
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Я думаю, что это [всероссийский выпускной] 4 июля [будет] ориентировочно", - заявил министр.

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По словам министра, это, с одной стороны, связано с распространением коронавируса, с другой - это возможность "стереть границы". "Потому что в один день будет объединяющее всех мероприятие. Мне бы очень хотелось, чтобы наших выпускников поздравили лучшие, самые успешные люди нашей страны, которые бы вернулись в свои студенческие годы, вспомнили свои студенческие годы и сказали бы напутствия", - добавил Фальков.

"Мне кажется, это эксперимент, заслуживающий внимания. У нас такого раньше не было", - заметил он.

Ранее глава Минобрнауки сообщил, что в онлайн-выпускном примут участие все университеты, Российский союз ректоров и платформа "Россия - страна возможностей", а провести его планируется в первой декаде июля. Минпросвещения рекомендовало регионам провести онлайн последние звонки и выпускные в школах.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаФальков, Валерий Николаевич
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