Чубайс заявил, что россияне оказались психологически готовы к работе и обучению онлайн

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россияне по итогам нескольких месяцев самоизоляции показали, что они были психологически готовы к переходу в онлайн-режим работы и обучения, телекоммуникационная инфраструктура при этом также выдержала испытание, считает председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

"Личное мое главное удивление - насколько в целом мы оказались готовы [к переходу в онлайн в условиях самоизоляции] с точки зрения инфраструктуры, психологически даже готовы к тому, чтобы сюда перейти. Туда, где мы с вами сейчас разговариваем. Я, например, [приложением для проведения видеоконференций] практически не пользовался раньше, а сейчас мы в нем живем все. Оказалась общая степень готовности очень серьезная и очень значимая", - заявил он в пятницу на международной технологической онлайн-конференции Startup Village LiveStream.

Ежегодная международная технологическая конференция Startup Village LiveStream, организованная фондом "Сколково", проходит 21-22 мая. Ожидается, что виртуальная площадка форума соберет 200 мировых экспертов и 1 тыс. инвесторов, около 400 стартапов примут участие в виртуальной интерактивной выставке проектов Startup Bazaar. Традиционной частью конференции также станет финал конкурса технологических стартапов, финалисты будут бороться за призовой фонд в размере 24 млн рублей.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером конференции.