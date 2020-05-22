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Москвичка отсудила у LG 2 млн рублей за пожар из-за неисправного "умного" холодильника

Согласно данным экспертизы, пожар произошел из-за "умного" холодильника LG, который самостоятельно перевелся в аварийный режим работы, и от теплого выхлопа компрессора загорелись обои

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Люблинский районный суд удовлетворил иск жительницы Москвы на сумму более 2 млн рублей к компании LG Electronics Rus из-за приобретенного ею неисправного холодильника этой марки, сообщает корр. ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В решении суда отмечается, что в 2019 году в квартире Светланы Камышевой случился пожар. Согласно данным экспертизы, "умный" холодильник LG самостоятельно перевелся в аварийный режим работы, и от теплого выхлопа компрессора загорелись обои, в результате чего сгорела квартира. Женщина подала в суд на компанию.

"Взыскать в пользу Камышевой с LG Electronics Rus сумму ущерба в размере 1 млн 404 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в размере 60 тыс. рублей, штраф на основании закона о защите прав потребителей в размере 732 тыс. рублей, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 9 тыс. рублей", - сказано в решении суда. Представители ответчика обжаловали данное решение.

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