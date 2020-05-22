МВД возбудило уголовное дело после задержания издателя журнала "Флирт" Зяблицева

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Столичные полицейские возбудили уголовное дело об организации занятия проституцией после задержания издателя журнала "Флирт" Дмитрия Зяблицева. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, всего полицейские задержали восьмерых подозреваемых.

По ее словам, оперативники установили, что подозреваемые размещали в интернете объявления об оказании услуг сексуального характера за денежное вознаграждение, сопровождая их фотографиями девушек. Позвонившим по указанному номеру сообщали адреса помещений, где им будут предоставлены интим-услуги.

"Управлением организации дознания Главного управления МВД России по Москве возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией"). В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны восемь подозреваемых: предполагаемый организатор и его помощники. При обысках по местам проживания задержанных обнаружены тетради и блокноты с записями, десятки мобильных телефонов, ноутбуки и денежные средства, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - сказала Волк, отметив, что организатор задержан, а остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в Москве по подозрению в организации проституции задержан издатель журнала "Флирт" Дмитрий Зяблицев.