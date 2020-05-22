Лига безопасного интернета с начала апреля выявила 7,7 тыс. фейков о коронавирусе

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Лига безопасного интернета выявила 7,7 тыс. фейков о коронавирусе и 18 тыс. жалоб граждан на недостоверную информацию, сообщила в пятницу пресс-служба Лиги со ссылкой на ее директора Екатерину Мизулину.

"С начала апреля активистами Лиги безопасного интернета выявлено 7 тыс. 742 фейковых сообщения о коронавирусе, из них в мае - 4 тыс. Всего за этот период мы получили более 18 тыс. обращений от граждан в связи с распространением недостоверной информации. Большее число фейков распространяется организованно", - цитирует Мизулину пресс-служба.

Лидерами по распространению фейков названы мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, а также YouTube и соцсети Instagram, Facebook, Twitter, "ВКонтакте". Чаще всего недостоверные сообщения активисты Лиги находят в группах, чатах и сообществах Москвы, Московской области, Астраханской области, Севастополя, Татарстана и Дагестана.

При этом только 12% из тех недостоверных сообщений, в отношении которых волонтерами Лиги были направлены жалобы, в данный момент заблокированы.

"Считаем, что для более эффективной борьбы с недостоверной общественно опасной информацией необходимо вводить дополнительные законодательные ограничения, - считает Мизулина. - Социальные сети и мессенджеры должны наравне с пользователями нести ответственность за распространение такой информации".

Распространенные фейки

Среди самых распространенных фейков в мае стал видеоролик, в котором мужчина, представившийся врачом из Италии, рассказывает о собственном опыте излечения от вируса. По словам мужчины, он смог излечиться всего за один день "благодаря регулярным вдыханиям паров водки".

Также распространялась недостоверная информация о том, что в магазинах продаются медицинские маски, на которых на китайском языке написано "Не для продажи". Другим фейком стала информация о введении с сентября этого года дистанционного обучения во всех общеобразовательных учреждениях, также распространялась недостоверная информация о планах властей изолировать москвичей с выявленным иммунитетом к коронавирусу.