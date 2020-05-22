Крашенинников: повышение возраста продажи алкоголя противоречит нормам Конституции РФ

По его словам, "с точки зрения конституционного и гражданского права повышение возраста продажи и потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции противоречит нормам, содержащимся в Конституции РФ и Гражданском кодексе".

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Повышение возраста продажи и потребления алкоголя будет противоречить нормам Конституции РФ, в которой возраст дееспособности установлен с 18 лет. Об этом журналистам в пятницу заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Глава комитета напомнил, что вопрос о повышении минимального возраста для продажи алкоголя поднимался неоднократно, на эту тему в Госдуму вносилось несколько законопроектов. "При этом необходимо помнить, что в России общий возраст дееспособности установлен с 18 лет. Это закреплено в Конституции РФ и в Гражданском кодексе", - указал он.

Депутат отметил, что по статье 60 конституции гражданин РФ "может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет". В статье 21 Гражданского кодекса в свою очередь установлено, что "способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 18-летнего возраста". "Более того, гражданская дееспособность может возникнуть и раньше, например, в случае вступления в брак. При этом приобретение спиртных напитков осуществляется в рамках договора розничной купли-продажи, также регулируемого ГК РФ, как и гражданско-правовое положение участников сделки", - добавил Крашенинников.

"С 18-летним возрастом связано активное право участвовать в выборах, вступать в брак, нести службу в рядах вооруженных сил и т. д. Совершеннолетний гражданин может осуществлять предпринимательскую деятельность и заниматься, в том числе продажей алкогольной продукции, - продолжил глава комитета. - С возрастом 21 года не связано возникновение каких-либо новых прав и обязанностей, за исключением пассивного избирательного права". Кроме того, "за ребенка в возрасте до 18 лет в основном несут родители", тогда как для лиц в возрасте от 18 до 21 года таких механизмов ответственности не предусмотрено. "Что касается зарубежного опыта, то, действительно, в ряде стран дееспособность возникает с 21 года, но там это касается всего объема прав и обязанностей", - резюмировал Крашенинников.

Минздрав России разработал законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% - пороговое значение крепости вина. В министерстве отмечают, что потребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных. Ранее сообщалось, что Минфин РФ не поддержал законопроект Минздрава. Минэкономразвития также считает запрет продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года необоснованным.