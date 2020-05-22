Эксперт из США считает, что Китай первым получит вакцину от коронавируса

"Я думаю, что КНР станет первой страной, кто получит вакцину, и, вероятно, получит ее этой осенью, - уточнил он. - Я так считаю, потому что страна запустила процесс очень быстро, и ее регулирующие органы хоть и не менее строгие, но у них есть способ ускорить процесс утверждения [вакцины]. Агентства в США и Европе могут потратить больше времени, но, вероятно, они будут готовы к концу года или началу 2021 года".

"Но имейте в виду, что речь идет не только о получении вакцины, но и возможности производить миллионы доз, - подчеркнул вирусолог. - Только в такой стране, как Испания, могут потребоваться около 100 млн вакцин, поскольку, возможно, будут нужны две дозы на человека, как в случае с большинством известных нам вакцин". "Вероятно, некоторые люди не смогут получить к ней доступ до конца 2021 года", - добавил Краммер.