Биологическая броня: как защититься от вирусов в салоне автомобиля

С началом пандемии коронавируса COVID-19 в большинстве стран мира был объявлен период самоизоляции, но многим людям по ряду причин все еще нужно передвигаться по городу - в том числе и на личном транспорте. Особенно это касается предпринимателей, масштаб бизнеса которых попросту не позволяет им решать все рабочие вопросы удаленно.

К сожалению, известно немало случаев, когда пассажиры, вынужденные регулярно покидать свои дома, заражались, например, от водителей или курьеров, несмотря на все соблюдаемые меры предосторожности.

Эффективный способ решить эту проблему и снизить риск заражения различными инфекционными и вирусными заболеваниями предлагает компания "А1 Авто" - официальный генеральный партнер Mercedes-Benz.

Антибактериальный барьер

Одна из основных услуг в портфолио "А1 Авто" - установка межсалонных перегородок разного уровня. Такие перегородки распространены, например, в минивэнах бизнес-класса и нужны для того, чтобы разделить пространство между водителем и пассажиром, снизить уровень шума и создать условия, в которых в салоне можно разговаривать, не опасаясь, что содержание разговора станет известно кому-то постороннему.

"Коронавирус внес свои коррективы в жизнь людей. Поэтому в последнее время к нам стало поступать особенно много запросов на установку перегородки для минимизации контакта между передним отсеком, где сидит водитель или охранник, и задним отсеком, где сидит пассажир. Поэтому мы решили добавить в наши перегородки такие необходимые сегодня опции, как диспенсер для подачи антибактериальной жидкости, дополнительный угольный фильтр, систему фильтрации воздуха и бактерицидную лампу, которая прогоняет через себя воздух и убивает все микробы, - говорит генеральный директор "А1 Авто" Александр Синдеев. - Это решение позволяет людям продолжать вести привычный образ жизни и при этом заботиться о своем здоровье".

Разработкой фильтра для перегородок "А1 Авто" занималась итальянская компания, которая специализируется на климатических системах для автомобилей, а испытательная химическая лаборатория Laboratorio Chimico Emiliani провела испытания для оценки характеристик бактериальной защиты. Принцип его работы основан на явлении фотохимического катализа. На поверхность фильтра наносят специальное вещество - фотокатализатор. Под действием размещенной рядом светодиодной лампы фотокализатор преобразует энергию света в электроны, которые вступают в реакцию с входящей в состав воздуха влагой. В результате реакции органические и неорганические вещества в воздухе распадаются, а бактериальная нагрузка снижается. Кроме того, фотокатализ устраняет и неприятные запахи.

Во время тестирования фильтра специалисты лаборатории провели анализ на общую бактериальную нагрузку при +37 °С и +27 °С, на стрептококки, а также на плесневые и дрожжевые грибы. За полчаса с момента начала работы фильтр снизил количество вредных микроорганизмов внутри тестового автомобиля приблизительно на 99%.

При этом, если при работе, к примеру, кварцевых ламп присутствие человека в помещении опасно для здоровья, фотокатализаторный фильтр безопасен для всех людей, находящихся в салоне автомобиля. Пассажир даже не подозревает о том, что в метре от него в данный момент сложная система фильтрует уличный воздух, очищая его от вредных примесей. Именно поэтому подобная технология используется в том числе и в некоторых машинах скорой помощи - она безопасна и невидима как для пациентов, так и для врачей.

Примечательно, что фильтр не требует ухода и может бессменно проработать до десяти лет.

Полный набор

Основной продукт "А1 Авто" - автомобили марки Mercedes-Benz. Компания, проведя необходимые испытания по правилам безопасности ТС, получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), благодаря чему она имеет право присваивать автомобилям новые VIN-коды и выпускать полностью сертифицированную продукцию под логотипом Mercedes-Benz. Это значит, что даже после масштабного переоборудования все машины остаются на полноценной гарантии "Мерседес Бенц Рус" и штаб-квартиры концерна в частности.

Поскольку перегородка напрямую влияет на безопасность пассажиров и водителя, машины после установки должны проходить обязательную сертификацию. "А1 Авто" берет на себя все вопросы, связанные с сертификацией и внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Автомобили "А1 Авто" имеют соответствующее одобрение типа транспортного средства, выданное аккредитованным органом сертификации. Клиенту достаточно просто заключить договор и, если речь идет о модернизации авто, а не о покупке нового, пригнать машину в салон компании - и забрать уже полностью готовый к эксплуатации автомобиль. Все работы выполняются под ключ. Другая опция "А1 Авто" - возможность купить новую машину с уже предустановленной перегородкой.

Цена услуги зависит от ее комплектации. Каждый клиент может подобрать вариант под себя: от "базовой" перегородки, создающей закрытую атмосферу и защищающей его от микробов, до "люксовой", представляющей собой еще и полноценную мультимедийную систему с большим экраном, на котором можно не только смотреть фильмы и сериалы, но и, например, просматривать документы.

Получить больше информации о межсалонной перегородке "А1 Авто", возможностях комплектации и принципах работы антибактериального фильтра можно, заказав обратный звонок на официальном сайте компании.