В Дагестане выявили недостаточную организацию противоэпидемического режима

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Группа специалистов Минздрава РФ, прибывшая в Дагестан для оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, отмечает недостаточную работу по организации санитарно-противоэпидемического режима в медицинских организация региона. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.
"С 20 мая в Республике Дагестан для оказания организационно-методической и консультативной помощи по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко работает бригада специалистов федеральных медицинских исследовательских центров в составе шести человек, в том числе трое инфекционистов и трое анестезиологов-реаниматологов. В настоящее время группа специалистов в полном составе работает в Дербенте, где сложилась наиболее сложная ситуация. По заключению специалистов, отмечена недостаточная работа в организации санитарно-противоэпидемического режима в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19", - говорится в сообщении.
Специалисты Минздрава провели мониторинг организации амбулаторной помощи лицам с COVID-19, консультации с тяжелыми пациентами, были даны рекомендации по тактике ведения пациентов, находящихся в реанимации. Кроме того, проведены расчеты дополнительного финансирования для организации оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, в том числе на закупку средств индивидуальной защиты (СИЗ), медицинского и лабораторного оборудования.
"Совместно со специалистами регионального Министерства здравоохранения федеральные эксперты подготовили предложения по лекарственному обеспечению, обеспечению СИЗ, дооснащению лабораторий и оснащению медицинских организаций республики компьютерными томографами, автотранспортом, реанимационным оборудованием. Минздравом РФ с учетом предложений правительства Республики Дагестан, Министерства обороны РФ и Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий подготовлен план мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Дагестан", - говорится в сообщении.
В Дагестане, по данным на 21 мая, зарегистрированы 3 746 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 103 человека за сутки), 2 489 человек выздоровели. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.