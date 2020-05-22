В Дагестане выявили недостаточную организацию противоэпидемического режима

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Группа специалистов Минздрава РФ, прибывшая в Дагестан для оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, отмечает недостаточную работу по организации санитарно-противоэпидемического режима в медицинских организация региона. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

"С 20 мая в Республике Дагестан для оказания организационно-методической и консультативной помощи по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко работает бригада специалистов федеральных медицинских исследовательских центров в составе шести человек, в том числе трое инфекционистов и трое анестезиологов-реаниматологов. В настоящее время группа специалистов в полном составе работает в Дербенте, где сложилась наиболее сложная ситуация. По заключению специалистов, отмечена недостаточная работа в организации санитарно-противоэпидемического режима в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19", - говорится в сообщении.