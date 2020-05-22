В центральных районах Владимирской области выпал снег

ВЛАДИМИР, 22 мая. /ТАСС/. Снег выпал в ночь на 22 мая в нескольких центральных районах Владимирской области. Об этом сообщила в пятницу ТАСС начальник Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Инна Новикова.

В пятницу утром пользователи соцсетей начали выкладывать фото и видео с заснеженными дорогами и полями на территории Владимирской области, отмечая, что такие снегопады были редкостью даже для минувшей зимы. Ранее ГУ МЧС по Владимирской области сообщило о прогнозируемых заморозках до минус 2 градусов ночью и утром 22 и 23 мая.

"В центральных районах Владимирской области ночью шел дождь со снегом, но сейчас он тает. Это не очень типичная ситуация, но она случается, нельзя сказать, что такого никогда не было", - уточнила Инна Новикова.

Она пояснила, что причиной необычных для мая осадков стал поступающий с тыла циклона арктический воздух - всю неделю территория региона находилась в холодной воздушной массе. По данным синоптиков, днем 22 мая воздух во Владимирской области прогреется до 12 градусов тепла, в течение суток не исключено выпадение небольших осадков.

В Кубринске Ярославской области также выпал небольшой снег. Жители села разместили в соцсетях фото цветов, покрытых льдом, газонов под снегом.

Как сообщала пресс-служба главного управления МЧС по региону, в ночные и утренние часы 22 и 23 мая в отдельных районах Ярославской области возможны заморозки до минус 2 градусов. В регионе прогнозируется прохладная, пасмурная погода, ночью температура воздуха - от 1 до 3 градусов тепла, днем - плюсовая температура до 9 градусов.