СК на Кубани создал рабочую группу по вопросу стимулирующих выплат медикам

КРАСНОДАР, 22 мая. /ТАСС/. Следственные органы Краснодарского края инициировали создание рабочей группы для медиков в Красноармейском районе региона, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом, и жалуются на нарушение их прав при получении стимулирующих выплат. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю в пятницу, уточнив, что группа приступила к работе.

В начале недели на Кубани было возбуждено первое в РФ уголовное дело о халатности в больнице скорой медицинской помощи в Армавире по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь людям, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Позже следственные органы на Кубани организовали проведение доследственных проверок еще в семи муниципалитетах, где медики местных районных больниц также заявляли о нарушении их прав.

"В Центральной районной больнице Красноармейского района заместитель главы района, представитель прокуратуры и руководитель Славянского межрайонного следственного отдела Евгений Руднев провели встречу с сотрудниками службы скорой медицинской помощи, которые вовремя не получили стимулирующих выплат. Представитель СКР выступил с предложением создать рабочую группу, для еженедельного обсуждения и разъяснения всех возникших спорных вопросов о выплатах", - говорится в сообщении ведомства.

В следственном управлении уточнили ТАСС, что группа сформирована, помимо представителей СК РФ по краю, в нее вошли представители медицинского учреждения, районной администрации и прокуратуры региона, специалисты уже приступили к работе. Они будут контролировать учет числа пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице, соответствие объемов стимулирующих выплат медикам, работающим с этими пациентами. В больнице по факту жалоб медиков проводится доследственная проверка.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в четверг сообщил, что медики, работающие с пациентами с коронавирусом в Краснодарском крае, получили за апрель порядка 277 млн рублей стимулирующих выплат, за май эта сумма достигнет 330 млн рублей, в регионе начаты выплаты переболевшим коронавирусом сотрудникам. Всего на доплаты медперсоналу, работающему с пациентами с коронавирусом в регионе, предусмотрен 1 млрд 65 млн рублей, из которых 722,5 млн - средства из федерального бюджета и 343 млн рублей - из краевого. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что начисление выплат медикам находится на особом контроле в крае.