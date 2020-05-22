В Иркутской области сотрудник Росгвардии сшил для детдома и больниц более 400 масок

ИРКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудник спецназа ОМОН управления Росгвардии по Иркутской области безвозмездно передал детскому дому и больницам сжитые им самим более 400 защитных масок, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Сотрудник Росгвардии, прапорщик полиции Евгений З. в перерывах между службой в отряде мобильного особого назначения шьет защитные маски. Все изделия передает нуждающимся бесплатно. Уже отдал больше 400 масок. Сейчас готовит еще одну партию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчина увлекся шитьем три года назад, за это время в своей квартире организовал мастерскую. Когда началась пандемия, решил заняться благотворительностью и сшить защитные маски для больниц и детского дома. Его изделия имеют разную расцветку и размер, чтобы взрослые и дети могли выбрать понравившиеся. На маски он наносит надписи "Оставайтесь дома!", "Стоп коронавирус!", "Берегите себя и близких!", которые, по мнению сотрудника Росгвардии, должны побудить людей оставаться дома в период пандемии.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, на пятницу в Иркутской области подтверждено 958 случаев заражения, 203 человека выздоровели, восемь умерли.