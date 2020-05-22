Собянин обсудил с главами регионов вопросы тестирования граждан на коронавирус

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, обсудил с властями регионов вопросы расширения тестирования граждан на наличие коронавируса, а также работу профильных стационаров в регионах. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам селекторного совещания рабочей группы.

"На совещании обсуждались текущие темпы и прогноз распространения коронавирусной инфекции, вопросы расширения тестирования на коронавирус и функционирования коронавирусных стационаров в регионах", - сказали в пресс-службе. Также участники совещания обсудили проведение скрининговых исследований населения методами ИФА-тестирования, дополнительные выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами и разработку порядка возвращения стационаров, ранее перепрофилированных в коронавирусные госпитали, к нормальному режиму деятельности. Кроме того, проинформировали в пресс-службе, речь на совещании шла о возобновлении работы и обеспечении санитарно-эпидемиологического режима на предприятиях строительного комплекса и смежных отраслей. Рассмотрен вопрос по разработке требований к функционированию предприятий и организаций различных отраслей в условиях пандемии.

В пресс-службе напомнили, что в совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и главы регионов России.