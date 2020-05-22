Дума приняла закон о дополнительных выплатах семьям погибших военных

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла в третьем чтении правительственный законопроект, предусматривающий выплату родственникам погибшего военного не полученного им денежного довольствия за месяц, в котором он погиб.

Помимо денежного довольствия за месяц, семье погибшего предлагается выдавать денежные компенсации вместо полагающегося военному вещевого имущества и продовольственного пайка. Кроме того, родные погибшего должны получить выплату в размере денежного содержания за каждые положенные военнослужащему дополнительные сутки отдыха.

Глава профильного комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов выразил уверенность, что вносимые изменения усилят социальную защищенность близких родственников погибших (умерших), признанных безвестно отсутствующими или объявленными умершими военнослужащих.