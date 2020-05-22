Секретариат ООН по климату запускает сайт и соцсети на русском языке

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Секретариат ООН по климату запускает русскоязычную версию своего сайта и каналов в социальных сетях.

Как указали ТАСС в секретариате в пятницу, запуск русскоязычной версии сайта Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) стал возможен благодаря добровольному финансовому взносу правительства России.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, которого цитирует пресс-служба секретариата, обратил внимание, что климатические изменения остаются одним из важнейших вызовов, стоящих перед современным человечеством, и Россия всегда "самым активным образом участвовала в деятельности международного сообщества на этом направлении".

"Сегодня, когда сайт РКИК "заговорил" на русском языке, появилась возможность не только поделиться итогами этой многолетней работы с десятками миллионов русскоговорящих пользователей по всему миру, но и привлекать на постоянной основе экспертов, журналистов, представителей общественных организаций, простых граждан, особенно молодежь, к усилиям в области климата", - подчеркнул он.

Информация на сайте Секретариата ООН по климату уже публикуется на английском, испанском и французском языках. Версии веб-сайта на всех доступных языках располагаются по адресу: http://unfccc.int/. На странице размещаются материалы по переговорному процессу Рамочной конвенции ООН об изменении климата, данные о мероприятиях и действиях по борьбе с изменением климата, документы секретариата, а также новости по проблематике изменения климата.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) охватывает 197 стран. В 1997 году в развитие положений РКИК ООН был принят Киотский протокол. В 2015 году на базе Конвенции было заключено Парижское соглашение. Его участники условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи.