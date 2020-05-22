Псковские власти сняли временные ограничения на прогулки жителей

ПСКОВ, 22 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области разрешили жителям региона выходить на прогулку без временных ограничений, которые были введены ранее из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в пятницу губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Ранее выходить на улицу для прогулок можно было лишь на несколько часов в дневное время суток.
"Предлагаю <...> возможность снятия временного регламента с прогулок жителей. Все требования противовирусной безопасности необходимо выполнять. Сейчас сложились такие обстоятельства, при которых подростки во многих случаях просто не могут выходить из дома, потому что их родители находятся на работе. Также есть вопросы у мамочек с детьми, потому что далеко не все малыши дают возможность выходить именно в то время, которое определено. Таких тонкостей много. Если мы увидим завтра, послезавтра, что народ массово выйдет на улицы, не будет соблюдать ни дистанцию, ни масочный режим в общественных местах, будет пренебрегать требованиями, мы в течение часа эту норму отменим", - сказал Ведерников.
По его словам, Псковская область не готова приступить к первому этапу снятия ограничений. "Постепенное снижение динамики прироста новых случаев на этой неделе прервалось антирекордом - плюс 34 положительных диагноза за сутки. На следующий день этот показатель снизился до плюс 19. Несмотря на существующие положительные факторы, в том числе увеличение объемов тестирования. На сегодняшний день показатель составляет 77 при необходимости 70. Псковская область на сегодняшний день не готова перейти к снятию ограничений. О себе дают знать майские праздники, пренебрежительное отношение к ограничительным мерам бесследно не прошло", - добавил Ведерников.
Ранее медики выявили пять очагов коронавируса в Псковской области в медицинских учреждениях региона. Общее число инфицированных в них составляет 117. Кроме того, на территории региона ранее был локализован очаг среди рабочих из Киргизии, строящих в поселке Новосокольники Псковской области инфекционное отделение. Ранее власти также сообщали, что число заразившихся среди вахтовиков возросло до 46 человек.
На данный момент в регионе выявлен 541 случай заражения, 10 человек умерли. Выздоровели 185 пациентов.