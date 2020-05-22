Псковские власти сняли временные ограничения на прогулки жителей

ПСКОВ, 22 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области разрешили жителям региона выходить на прогулку без временных ограничений, которые были введены ранее из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в пятницу губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Ранее выходить на улицу для прогулок можно было лишь на несколько часов в дневное время суток.

"Предлагаю <...> возможность снятия временного регламента с прогулок жителей. Все требования противовирусной безопасности необходимо выполнять. Сейчас сложились такие обстоятельства, при которых подростки во многих случаях просто не могут выходить из дома, потому что их родители находятся на работе. Также есть вопросы у мамочек с детьми, потому что далеко не все малыши дают возможность выходить именно в то время, которое определено. Таких тонкостей много. Если мы увидим завтра, послезавтра, что народ массово выйдет на улицы, не будет соблюдать ни дистанцию, ни масочный режим в общественных местах, будет пренебрегать требованиями, мы в течение часа эту норму отменим", - сказал Ведерников.