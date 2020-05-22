Койки для больных с коронавирусом в Петербурге загружены на 89%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Коечный фонд для заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге загружен на 89%, пока это не позволят перейти к снятию ограничительных мер. Как говорится в сообщении пресс-службы администрации города, распространенном в пятницу, для смягчения режима должна быть свободна половина коек.

"Для перехода к снятию ограничительных мер в городе должно быть свободно не менее 50% от потребности в инфекционных койках. В Петербурге сейчас свободно 11%. Сейчас в Петербурге помощь больным оказывает 21 стационар, из них шесть федеральных медучреждений. Всего для больных с COVID-19 создано 9 028 коек, в настоящее время дополнительно планируется развернуть 1 250 коек", - говорится в сообщении.

На развертывание коечного фонда для пациентов с коронавирусом из федерального бюджета в Петербург поступило 4,3 млрд рублей. Еще 3,5 млрд на мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции, на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты выделили из бюджета города. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в Петербурге нет, до 31 мая сохраняются практически все ранее введенные запреты и ограничения.

Вместе с тем, по данным администрации, охват тестированием на коронавирус в Петербурге в четыре раза больше норматива - по последним данным, в городе проводится 239,5 тестов на 100 тыс. населения. С 1 марта на коронавирус обследовали более 524 тыс. человек.

По последним данным, в Петербурге выявлено 12 592 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 2 859 человек, умерли 107.