В WWF назвали пять угроз биоразнообразию на фоне пандемии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пандемия может привести к увеличению потока незаконной торговли животными и росту браконьерства, смягчению экологических требований к бизнесу, к росту числа лесных пожаров, сокращению финансирования природоохранных программ, а также к стремительной вырубке особо ценных лесов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"В 2020 году перед лицом пандемии мир столкнулся с серьезными вызовами, и сейчас уже активно обсуждаются пути выхода из кризисной ситуации. В этот момент очень важно не начать брать у природы больше, чем она может нам дать, в погоне за быстрым результатом. В день биологического разнообразия WWF России предупреждает об основных опасностях, которые приносит это непростое время", - говорится в сообщении.

По мнению представителей WWF, первой угрозой может стать увеличение потока незаконной торговли дикими животными и рост браконьерства. "Одним из решений могло бы стать снижение до 100 тысяч рублей порога стоимости партий всех стратегически важных ресурсов фауны, за контрабанду которых может грозить 261-я статья уголовного кодекса, а также и улучшение оперативного взаимодействия между ведомствами, которые занимаются пресечением контрабанды", - считают экоактивисты.

Вторая угроза - смягчение ограничений для добывающей промышленности, так как сейчас на фоне сложной экономической ситуации все чаще звучат предложения ослабить экологические требования добывающих предприятий, в частности упростить добычу россыпного золота. Третья угроза - возникновение крупных лесных пожаров. "За первые четыре месяца 2020 г. общая площадь лесных пожаров в России превысила отметку в 4 млн га. В середине апреля этот показатель достиг своих максимальных значений для данного периода за все время наблюдений", - отмечается в сообщении. По мнению WWF, чтобы не допустить этого необходимо принять ряд экстренных мер, в том числе увеличить как минимум вдвое госфинансирование лесных пожаров, увеличить штрафы за поджоги и ввести полный запрет на выжигание сухой травы.

Четвертая угроза - сокращение финансирования природоохранных программ. "Одной из главных причин сокращения биологического разнообразия на планете является сокращение мест обитания. Чтобы сохранить их, особенно ценные участки выделяют под охраняемые территории, однако условия труда людей, которые обеспечивают сохранность этих территорий и ее обитателей, до сих пор крайне низкая, и в случае ухудшения экономической ситуации инспектора заповедных территорий могут оказаться в тяжелом положении", - отмечается в сообщении.

Пятая угроза - стремительная вырубка особо ценных лесов. По последним данным WWF, в нашей стране осталось 247 млн га первозданных лесов, которые не были затронуты человеком. Они исчезают со скорость более 1,6 млн га в год и эта скорость стремительно растет.