Более 2 млн больничных дистанционно оформлены работающим россиянам старше 65 лет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более 2 млн больничных дистанционно оформлено работающим россиянам старше 65 лет, находящимся на самоизоляции. За период с 12 по 29 мая листок нетрудоспособности был предоставлен более 400 тыс. россиян, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда в пятницу.

"Находящимся на самоизоляции пожилым гражданам оформлено более 2 млн больничных. В том числе за период с 12 по 29 мая листок нетрудоспособности предоставлен более 400 тыс. работающих россиян в возрасте 65 лет и старше", - рассказали в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что возможность для оформления больничного работающим гражданам 65 лет и старше предоставлена в случаях, если они соблюдают режим самоизоляции, при этом не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.

"Работодатели самостоятельно направляют в Фонд социального страхования России сведения, необходимые для начисления пособия по временной нетрудоспособности. Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного", - отметили в министерстве.

В Минтруде добавили, что расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более 8 лет, отметили в Минтруде, дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер - 69961,65 руб. в месяц).

В связи с эпидемиологической ситуацией в РФ из-за распространения коронавируса было принято решение об оформлении электронных больничных листов работающим россиянам старше 65 лет. Больничные листы были оформлены сначала на период с 6 по 19 апреля, а затем с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.