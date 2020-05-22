Союз музеев: жесткого ограничения возраста гардеробщиков и смотрителей быть не должно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Союз музеев обсудит планы, озвученные министром культуры об ограничении возраста гардеробщиков и смотрителей в музеях в рамках мер против распространения коронавируса, однако позиция его участников состоит в том, что жестких ограничений в этом вопросе не должно быть. Об этом сказал ТАСС в пятницу советник президента Союза музеев России Иван Корнеев.

Накануне министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что после открытия учреждений культуры будут действовать ограничения по работе для сотрудников старше 65 лет, которые находятся в зоне риска.

"Понятно, что в каждом регионе это будет рассматриваться отдельно, в зависимости от обстоятельств. Но совершенно не исключен вариант, что если такое решение будет принято жестко, то в музеях просто некому будет работать гардеробщиками и смотрителями", - сказал Корнеев ТАСС.

Он отметил, что в Союзе музеев уже обсуждается это возможное нововведение, но целом "все это еще требует уточнений".