Путин: ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется

"По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов, ситуация в целом в стране стабилизируется: и в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения", - сказал глава государства на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

НОВО-ОГАРЕВО, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал, что ситуация с распространением коронавируса в РФ в целом стабилизируется, хотя динамика неустойчивая.

Однако, по его словам, "пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть".

"Так, если еще неделю назад темп прироста новых случаев выявления коронавируса по России был 5,9%, то сегодня он составляет 3,5%", - подчеркнул Путин.

"При этом крайне важно, что такое снижение идет на фоне постоянного и значительного увеличения числа проведения тест-исследований, что позволяет выявлять болезнь на ранней стадии, не допускать тяжелых осложнений и ставить барьеры на пути распространения инфекции", - полагает президент. Он сообщил, что "за последние две недели общее число проведенных тестов увеличилось почти на 3 млн, проводится порядка 240 тыс. исследований в сутки".

"Нужно и дальше повсеместно наращивать эту работу", - указал глава государства. Он пояснил: "Скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя, что человек, у которого нет явных симптомов болезни будет предупрежден об угрозе для него, для его близких".

Запас прочности

Президент заявил, что российская система здравоохранения в борьбе с коронавирусом по-прежнему обладает надежным запасом прочности. "Именно профилактика, широкое тестирование позволяют сейчас работать системе здравоохранения с хорошим запасом надежности и прочности. Из 165 тыс. специализированный коек, развернутых, как мы и планировали, для помощи людям с тяжелыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тыс.", - сказал он, уточнив, что это составляет порядка 66%.

Путин подчеркнул, что весь коечный резерв должен находиться в режиме постоянной готовности. "Обращаю внимание: необходимо как можно быстрее восстановить в полном объеме ритмичную, плановую работу с больными сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями", - сказал глава государства, отметив, что это касается работы служб скорой помощи, поликлиник, больниц и специализированных медицинских центров.

Путин обратил внимание на то, что в период поэтапного выхода из режимов ограничений, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, "широкое проведение тестов, строгое, неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение для того, чтобы снизить, локализовать риски, закрепить успехи, которые мы достигли в борьбе с эпидемией, не допустить отката назад, защитить жизнь, здоровье, безопасность людей".

Российский лидер, обращаясь к участникам совещания, заметил, что хотел бы услышать оценки тому, что было сделано, а также полученным результатам. Путин также поинтересовался мнением экспертного сообщества о перспективах развития ситуации с распространением коронавируса.