Голикова заявила, что в мае серьезно вырастет показатель смертности из-за коронавируса

Она добавила, что официальные данные по причинам смертности за апрель будут получены 29 мая.

"Мы пытаемся спасти максимальное количество пациентов, но болезнь и хронические заболевания не всегда заканчиваются благоприятным исходом. Наш анализ, а также плавное смещение кривой развития эпидемии в России вправо по срокам говорит о том, что серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае. Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем", - сказала Голикова.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Показатель смертности в России из-за новой коронавирусной инфекции серьезно вырастет в мае, сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Голикова отметила, что, в отличие от других стран, в России в 100% случаев оформляется медицинское свидетельство, "где фиксируются все обстоятельства смерти, включая место, причины и так далее". "Таким образом, статистика в России, в отличие от других стран мира, по заболеваемости и смертности имеет сплошной и "полицевой" характер. А при установлении причин смертности мы используем единые международные требования, которые 20 апреля этого года сформированы Всемирной организацией здравоохранения", - добавила вице-премьер.

Испытание для медицинской системы

Медицинская система России выдержала испытание, которым стала для нее эпидемия новой коронавирусной инфекции.

"Сегодня, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались, мы можем твердо сказать, что медицинская система выдержала это испытание", - сказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что произведено и закуплено необходимое оборудование, на данный момент развернуто 166,3 тыс. коек, кратно увеличено тестирование, мобилизован и обучен медицинский персонал.

Снижение прироста заразившихся

Снижение прироста заразившихся коронавирусом в РФ составило 22,5% за 10 дней.

"Ситуация, которая складывается за эти прошедшие 10 дней, <...> дает нам основания говорить о том, что все-таки страна перешла в режим стабилизации. У нас снижаются темпы прироста выявления новых случаев коронавирусной инфекции. За эти десяти дней такое снижение составило 22,5%", - сказала она на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Коэффициент распространения

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции меньше или равен 1 в 47 регионах России.

"На сегодняшний день количество регионов, которые демонстрируют коэффициент распространения инфекции менее 1 и равный 1, составляет 47. Количество регионов, где коэффициент менее 1, на сегодняшний день составляет 28", - сказала Голикова.

Нормальная жизнь в России восстановится, когда коэффициент распространения коронавируса в стране снизится до 0,5 и менее.

Коэффициент распространения инфекции показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Роспотребнадзор рекомендует приступать к смягчению ограничительных мер, когда показатель будет 1 и меньше. Значение коэффициента 0,5 и менее соответствует третьему этапу снятия ограничений.

По словам Голиковой, сейчас главная цель властей заключается в том, чтобы "поступательно его (коэффициент - прим. ТАСС) снижать до значения 0,5 и менее".

"Почему 0,5? Потому что, понимая, что инфекция будет циркулировать, значение этого показателя на уровне 0,5 будет давать нам дополнительную уверенность в том, что мы можем спокойно жить нормальной жизнью и запускать отдельные отрасли экономики и экономику в целом", - пояснила вице-премьер.

Сейчас, по подсчетам ТАСС, коэффициент распространения коронавируса в России равен 0,93.

Тенденция к улучшению

Статистика по количеству госпитализированных с коронавирусной инфекцией и числу выписавшихся дает основания полагать, что тенденция к улучшению ситуации с коронавирусом в РФ устойчивая.

"Изменения структуры заболеваемости за месяц по тяжести течения заболевания дает нам основание надеяться, что та положительная тенденция, которую мы наблюдаем, она все-таки устойчивая, - сказала она. - Мы в течение нескольких дней наблюдаем положительную тенденцию, а именно количество госпитализированных снижается, количество выписанных увеличивается. Это очень важно для нашей оценки изменений и того прогноза, который мы ожидаем на предстоящий период времени".

Голикова отметила, что, по состоянию на 21 мая, доля пациентов с легким течением заболевания составляет 19,5%, увеличившись за месяц на 4,7 пункта. С средним течением - 34,9%, это число снизилось на 12 пунктов. С тяжелым течением находится 4,2% пациентов, что меньше на 1,4 пункта. "Хочу отметить, что на 8,7 пункта до 41,4% увеличилось количество граждан, которые имеют бессимптомное течение заболевания. <...> Это важно с точки зрения нагрузки на госпитальную сеть, медицинские учреждения и наших врачей", - поделилась вице-премьер.