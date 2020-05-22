В Сочи объявили штормовое предупреждение

СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. Сильные дожди с грозами и усиление ветра ожидаются в Сочи, возможен резкий подъем уровня воды в реках, сообщается на сайте городской администрации.

"На территории курорта ночью и утром 23 мая ожидается дождь, местами сильный, гроза. Ветер усилится, местами порывы могут достигать 17 м/с. Городские службы переведены в режим готовности. Спасатели рекомендуют принять все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили рядом с деревьями и рекламными конструкциями", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что на территории Кубани 22 и 23 мая действует экстренное предупреждение. Возможны усиление ветра, сильные осадки в виде дождя и града, повышение уровня воды в реках, подтопления низменных участков местности, что может привести к нарушению движения всех видов транспорта и работы систем жизнеобеспечения.

Работает межведомственный оперативный штаб, подготовлены аэромобильная группировка, подвижной пункт управления, мобильный узел связи и беспилотники. В настоящее время подтопленных территорий на Кубани нет, уровень воды в реках в норме, добавили в ГУ МЧС.

В Краснодарском крае длительные ливни часто становятся причиной резких подъемов воды и подтопления прибрежных населенных пунктов.