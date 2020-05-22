Опрос: большинство россиян считают, что пандемия спровоцирует скачок развития "удаленки"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Большинство россиян считают, что ситуация, связанная с распространением коронавируса, позволит России совершить скачок в развитии удаленного режима работы и цифровизации государственных услуг. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди подписчиков телеграм-канала стопкоронавирус.рф.

Опрос "Как Россия использует этот кризис" содержал несколько вариантов ответа (можно было выбрать несколько). Респондентам был предложен вопрос: "В каких сферах Россия, по вашему мнению, наиболее эффективно воспользуется новыми возможностями и совершит скачок в развитии?". Варианты ответов: онлайн-образование, цифровизация госуслуг, цифровизация культуры, развитие внутреннего туризма, развитие генетических исследований, удаленная работа и развитие здравоохранения.

"Больше всего надежд и доверия к тому, что Россия сумеет сделать прорыв в развитии удаленных рабочих мест (44% голосов) и цифровизации государственных услуг (44% голосов)", - говорится в итогах.

На втором месте находится ожидание развития системы здравоохранения (27% голосов), на третьем - развитие онлайн-образования (24% голосов). "Также 19% голосов были отданы за развитие внутреннего туризма, а 11% - за цифровизацию сферы культуры", - говорится в сообщении.

Опрос проводился 21 мая, в нем приняли участие свыше 11,2 тыс. человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.