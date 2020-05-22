В Петербурге подтвердили смерть пятого медработника из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердил смерть еще одного врача, который заразился коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе комитета.

"Подтверждена смерть еще одного врача", - говорится в сообщении.

В Петербурге в пятницу сообщили о смерти от коронавируса еще трех человек, один из которых был медицинским работником. При этом отмечается, что люди умерли не за минувшие сутки, а во второй половине апреля - начале мая.

По последним данным, всего в городе заразились коронавирусом 2,5 тыс. медработников.

Ранее власти также подтвердили, что четверо медработников умерли по причине заражения коронавирусом, еще несколько случаев рассматривает комиссия.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременной выплате медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией вследствие оказания помощи пациентам. В случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

По последним данным, в Петербурге выявлено 12 592 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 2 859 человек, умерли 107.