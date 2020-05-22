Трансляции VK Fest собрали 280 млн просмотров

Трансляции семидневного онлайн-фестиваля VK Fes, который завершился 21 мая, собрали 280 млн просмотров. Об этом сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".

По информации соцсети, трансляции смотрели не только жители России и стран СНГ, но США, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Японии, Ямайки и даже КНДР. Речь идет о 41 млн зрителей из 203 стран.

При этом пользователи оставили 2,6 млн комментариев к трансляциям и 2,2 млн лайков. Помимо этого, 614 тыс. сообщений было написано в тематических беседах в сообществе VK Fest.

Также в дни фестиваля "ВКонтакте" организовала благотворительную акцию: пользователи могли пожертвовать деньги для некоммерческих организаций, отправляя друзьям подарок с хомяком Сеней. Собранная сумма превысила 2 млн рублей - она будет перечислена фондам AdVita и "Ненапрасно", которые помогают больницам справиться со вспышкой коронавируса, а также центру "Насилию.нет", куда пострадавшие от домашнего насилия могут прийти за психологической и юридической помощью.

VK Fest прошел в формате онлайн с 15 по 21 мая. Ведущими фестиваля стали Владимир Маркони и голосовой ассистент "Маруся". На мероприятии выступили более 70 музыкантов: Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Hurts и многие другие. Больше всего зрителей собрали выступления "Руки Вверх!", Басты, Ramil’, при этом лидером по количеству комментариев в сообществе VK Fest стал YUNGBLUD.

Также на фестивале давали интервью знаменитости, а сцену "Юмор" представили звезды телеканала ТНТ, в том числе комики "Comedy Баттл", Stand Up и "Однажды в России".