Британские ветераны Северных конвоев рассказали, что рады медалям Ушакова

Лидбеттер признает, что ему сильно повезло остаться в живых после этих походов, которые премьер-министр Уинстон Черчилль (1874-1965), возглавлявший правительство в военное время, назвал "худшими путешествиями в мире". "Да, я, безусловно, везучий человек", - полагает ветеран, который после участия в Северных конвоях служил на Тихоокеанском театре военных действий, где и встретил новость о завершении Второй мировой войны в Европе.

"Я чувствую себя на 100%. Я очень рад", - рассказал во время разговора по Zoom Эдвин Лидбеттер. 94-летний ветеран служил на эскортном авианосце "Фенсер" (HMS Fencer), на котором сопроводил 22 конвоя, и сейчас живет вблизи шотландского города Глазго.

ЛОНДОН, 22 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британские ветераны, удостоенные российских медалей Ушакова за участие в Северных (Арктических) конвоях во время Второй мировой войны, обрадовались, узнав о предстоящем вручении им наград. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали два ветерана, имена которых названы в указе о награждении, подписанном на этой неделе президентом России Владимиром Путиным.

Ветеран рассказал, что до сих пор помнит, как работал рука об руку с советскими моряками, которые иногда оказывались на его корабле. "Да, я знал несколько [советских] моряков. Мы трудились не за страх, а за совесть, и в те дни заботились друг обо друге. А если кому-то становилось плохо, то его освобождали от работы", - сказал он, упомянув, что однажды пассажирами его корабля были адмирал СССР Гордей Левченко с сыном.

"Абсолютно особенная медаль"

Дочь ветерана Элизабет Маккенна, которая также участвовала в разговоре, призналась, что и для ее отца, и для всей семьи эта награда имеет большое значение. "Она - абсолютно особенная медаль, а также тот факт, что тебя наградила другая страна. Россияне отлично повели себя по отношению к британцам, они присылают медали, проводят церемонии награждения и следят за ветеранами, приглашают нас на многие мероприятия. Они на самом деле балуют нас", - сказала Маккенна.

"Если честно, то британское правительство ничего не делает для этих людей. И это довольно грустно, то, что вместо этого их чествует другая страна. Моему отцу пришлось ждать 70 лет, прежде чем он получил свои военные медали, и это шокирует. До сих пор есть семьи, которые пытаются получить медали для своих отцов, дедов и это неправильно: все, кто сражался на войне, должен получить свои медали еще после того, как война закончилась", - добавила дочь ветерана.

"Это было бы очень мило"

С Дереком Даремом из Эссекса, служившим на эскадренном миноносце "Оппортьюн" (HMS Opportune) и на тральщике " Мармион" (HMS Marmion), напрямую пообщаться оказалось делом более проблематичным. Ветеран, которому 26 июля исполнится 99 лет, живет в доме для престарелых в графстве Эссекс, а все посещения запрещены из-за карантина, введенного в Великобритании на фоне пандемии коронавируса нового типа.

Однако дочь ветерана Элизабет Гиббинсон рассказала корр. ТАСС, что он обрадовался, когда узнал о том, что получит медаль. "Отец очень сильно обрадовался, когда я ему рассказала, что мне позвонили по телефону и сообщили о награждении. Я показала ему изображение медали, которое нашла в интернете. Мой отец сказал: "О, это было бы очень мило, это очень красивая медаль". Да, он будет очень рад, что он ее получит ее", - рассказала корр. ТАСС Гиббинсон.

"Еще несколько лет назад он, конечно, мог бы рассказать вам куда больше. Но он до сих пор помнит, какие сильные стояли холода, о том, как он, будучи старшиной, добрался до Мурманска, помнит морской бой с германским линкором "Шарнхорст" (Scharnhorst), хотя он и видел его издалека", - сообщила Гиббинсон.

Награждение после карантина

Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в Великобритании, вручение наград будет по традиции произведено лично, поэтому для этого придется дождаться отмены карантина. "В конце мая - начале июня посольство получит медали, после чего, как только карантинные меры будут сняты, сотрудники посольства лично вручат медали. Пока же мы связываемся с ветеранами, с членами их семей и информируем их о подписанном указе", - сказал корр. ТАСС российский дипломат.

Он сообщил, что всего с 2014 года посольство вручило свыше 3,5 тыс. медалей Ушакова британским ветеранам.

О Северных конвоях

Северные конвои, которые в Великобритании называют Арктическими конвоями, - применявшийся во время Второй мировой войны способ доставки грузов по программе ленд-лиза из США, Канады и Великобритании в Советский Союз морем через Северную Атлантику. Конвои формировались в Ливерпуле и в бухте Лох-Ю в Великобритании, а также в Рейкьявике и других портах Исландии. Их путь лежал вокруг оккупированной Норвегии через Северную Атлантику. Расстояние до портов Мурманска, Архангельска и Молотовска суда преодолевали за 10-14 суток.

Планирование и командование конвоями осуществляло адмиралтейство Великобритании. Транспортные суда принадлежали СССР и союзникам, в основном Великобритании, США и Канаде, их прикрытие обеспечивали, главным образом, британские военно-морские силы. В Баренцевом море к ним присоединялись корабли Северного флота ВМФ СССР.

С 1941 по 1945 год британские военные корабли провели 78 караванов судов через Баренцево море. Они доставили по программе ленд-лиза 4 млн тонн грузов, в том числе свыше 5 тыс. танков и 7 тыс. самолетов. За это время противник потопил 87 торговых судов и 18 кораблей Военно-морских сил Великобритании, погибли 3 тысяч моряков.

Президент России Владимир Путин 20 мая подписал указ о награждении государственными наградами РФ, в числе награжденных - подданные Великобритании, которые удостоены медалью Ушакова за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях. В соответствии с указом, медалью награждены Дарем Дерек Эдвин Джаспер, Лидбеттер Эдвин, Олдройд Гарри, Ревелл Джон, Робинсон Уильям Джеффри, Уилер Реджинальд Чарльз и Хогг Атол.