{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Муфтия Северного Кавказа доставили на лечение в Москву с подозрением на коронавирус

По информации источника ТАСС, религиозный деятель был в тяжелом состоянии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев, госпитализированный ранее с подозрением на коронавирус, доставлен в Москву. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник во властных структурах региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"У него была высокая температура, был в тяжелом состоянии, но потом стало лучше. Его отправили в Москву", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Ранее сообщалось, что муфтий был госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Первый тест показал положительный результат, повторный тест - отрицательный. С 14 мая он находился в больнице города Черкесска.

Бердиев возглавляет Координационный центр мусульман Северного Кавказа с 2003 года, входит в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияПандемия коронавируса нового типа
Молния
Доля подростков среди инфицированных коронавирусом в России растет
Читать полностью