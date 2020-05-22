Муфтия Северного Кавказа доставили на лечение в Москву с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев, госпитализированный ранее с подозрением на коронавирус, доставлен в Москву. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник во властных структурах региона.

"У него была высокая температура, был в тяжелом состоянии, но потом стало лучше. Его отправили в Москву", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Ранее сообщалось, что муфтий был госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Первый тест показал положительный результат, повторный тест - отрицательный. С 14 мая он находился в больнице города Черкесска.

Бердиев возглавляет Координационный центр мусульман Северного Кавказа с 2003 года, входит в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.