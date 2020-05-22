Попова заявила, что распространение коронавируса в России вышло на плато

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России вышла на плато, наблюдается четкая тенденция к снижению распространения вируса. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

"Ученые и практики, исходя из всех получаемых данных сегодня, плотного мониторинга, оценки и анализа ситуации, с уверенностью говорят о стабилизации ситуации и четкой тенденции к снижению. Безусловно, это так, но я бы хотела еще раз обратить внимание, что сегодняшняя ситуация, достаточно стабильно определяющаяся как уверенное плато, уверенная стабилизация и дальнейшее снижение, все-таки требует особенного внимания и неукоснительного соблюдения всех требований санитарных, противоэпидемических", - подчеркнула Попова.

Пик эпидемии

Суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России даже на пике была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора.

"Нам удалось срезать пик эпидемии. Заболеваемость в сутки на пике, на максимальных цифрах <…> была одной из самых низких в мире", - сказала она.

Популяционные исследования на иммунитет

Популяционные исследования на иммунитет к новой коронавирусной инфекции начнутся в России в конце июня, заявила глава Роспотребнадзора.

"Начинаем мы эту работу [исследования] в третьей декаде июня для того, чтобы у людей сформировался иммунитет, который и нужно определить", - сказала Попова.

Она отметила, что в рамках исследования планируется охватить порядка 0,5% населения. "Это в два раза больше, чем сегодняшнее количество пострадавших в этой ситуации. Это очень перспективное направление, которое позволит нам понять, как же мы подготовились к осени", - добавила Попова.

Госпитализация пациентов с коронавирусом

Около 20% выявленных пациентов с коронавирусом сейчас госпитализируют в России против 60% месяцем ранее, сообщила глава Роспотребнадзора.

"Еще одна характеристика эпидпроцесса - процент госпитализации в удельном весе от зарегистрированных инфицированных. Месяц назад почти 60% от выявленных попадали в стационар, сегодня удельный вес составляет около 20%", - сказала она.

Попова добавила, что число инфицированных без симптомов растет. "Если в марте это было 15%, то сегодня - 45%, а в какие-то дни 50% и больше от впервые выявленных в конкретном дне. Это, конечно, результат значительных усилий по расширению тестирования", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора сообщила также, что в России на 100 тыс. населения сейчас проводится 180 тестов на коронавирус в день, это в 25 раз больше, чем в марте.

"Охват тестирования России сегодня - бесспорный лидер. <...> Это 180 [тестов] на 100 тыс. населения в день. Это в 25 раз больше мы проводим, чем в марте" , - сообщила она на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.