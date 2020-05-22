Путин проверит, как выполняются поручения по помощи Дагестану в борьбе с COVID-19

На совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ в пятницу глава государства потребовал доложить, "как выполняются все поручения, как складывается ситуация в Дагестане и других субъектах Федерации, где обстановка пока сложная и требует особого, постоянного внимания".

Он напомнил, что на этой неделе провел отдельное совещание по ситуации с коронавирусом в Дагестане, "был принят целый ряд конкретных мер". Среди них Путин назвал "строительство силами Минобороны медицинского центра инфекционного профиля, который затем будет передан республике, решение возвести еще два временных госпиталя для оказания экстренной помощи людям; проведение МЧС мероприятий по санитарной обработке, включая социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей". Также по линии Минздрава республике оказывается помощь с медицинскими кадрами, с поставками необходимого оборудования и лекарств.

Президент отметил, что "практически ежедневно" получает от специалистов и ученых оценки и прогнозы развития ситуации с эпидемией коронавируса как в целом по стране, так и в каждом регионе России. "Это позволяет нам всем оперативно и своевременно реагировать на динамично меняющуюся ситуацию, на возникающие проблемы, оказывать субъектам Федерации необходимую поддержку в реализации их планов по постепенному выходу из режимов ограничений, а в случае, если обстановка пока сложная, принимать решения по экстренной и дополнительной федеральной помощи, по локализации рисков распространения эпидемии", - полагает глава государства.