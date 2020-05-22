Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Пакистана в связи с авиакатастрофой

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Пакистана Арифу Алви и премьер-министру этой страны Имрану Хану телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета, которое произошло в пятницу в районе Карачи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме.

Самолет Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии", совершавший рейс PK 8303 по маршруту Лахор - Карачи, за несколько минут до посадки упал в жилом районе вблизи международного аэропорта Карачи. Согласно спискам, на борту находился 91 пассажир и семь членов экипажа. Как сообщил мэр Карачи Васим Ахтар, по предварительным данным, все они погибли.

В результате инцидента было разрушено несколько жилых построек, из-под обрушившихся зданий были спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные.