НИИ гриппа объявил набор добровольцев для исследования вакцины против коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге объявил набор здоровых добровольцев для исследования вакцины против коронавируса. Принять участие смогут люди от 18 до 50 лет, которые не были заражены коронавирусом, говорится в сообщении института.

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"ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева" Минздрава России приглашает здоровых добровольцев для участия в клиническом исследовании вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении института на странице учреждения "ВКонтакте". Как пояснили ТАСС в институте, учреждение будет проводить исследование нескольких вакцин, их производители пока не уточняются.

Принять участие в исследовании смогут люди от 18 до 50 лет, которые готовы провести несколько дней в стационаре и затем приезжать на амбулаторные визиты в клинику. Добровольцами не смогут стать беременные и кормящие женщины; люди, перенесшие коронавирус; курящие и употребляющие наркотики, злоупотребляющие алкоголем. Также в исследовании не смогут участвовать люди с хроническими заболеваниями в фазе обострения.

"За участие в клиническом исследовании добровольцы получат денежную компенсацию. Риски, связанные с участием добровольца в исследовании, будут застрахованы", - отметили в институте. Сейчас протоколы исследований находятся на стадии согласования. Сроки проведения исследований и размеры компенсаций объявят позже.