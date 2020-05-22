Псковские власти из-за коронавируса вакцинируют жителей от пневмококковой инфекции

ПСКОВ, 22 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области из-за угрозы распространения коронавируса до осени текущего года намерены привить от пневмококковой инфекции жителей региона, входящих в так называемые группы риска: социальных работников, детей, пожилых граждан. Это позволит снизить риск осложнений при заражении новой коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Михаил Ведерников в пятницу на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Важная тема - реализация решения по вакцинации от пневмококковой инфекции пациентов из группы риска. Мы пришли к выводу, что такая мера может помочь в защите от COVID населения из групп риска и пожилых людей. До 1 июня должен быть разработан алгоритм безопасной и оперативной вакцинации населения", - сказал Ведерников.

Ранее представители регионального комитета по социальной защите населения поясняли ТАСС, что проведение такой вакцинации - это один из самых эффективных способов, чтобы уберечь пожилых граждан от пневмонии и других легочных заболеваний. Пневмококковая инфекция является одной из основных причин смертности, при этом заболевание характеризуется высокой вакционоуправляемостью. "Если мы сегодня предусмотрим вакцинацию населения, а это порядка 130 тыс. человек, если брать все группы, которые могут подлежать этой вакцинации. Здесь и дети, и взрослые, и группы, уходящие в войска. По нашим расчетам и по заявкам это порядка 8,5 тыс. доз вакцины требуется для региона", - сказала в ходе заседания председатель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко.

Губернатор поручил чиновникам провести вакцинацию в этом году. По словам Ведерникова, в течение текущего года, до осени, медики должны привить все группы риска в обязательном порядке. На эти цели планируется направить 17 млн рублей из регионального бюджета.

Ранее медики выявили пять очагов заражения коронавирусом на территории Псковской области, которые расположены в медицинских учреждениях региона. Общее число инфицированных граждан в них составляет 117 человек. Кроме того, на территории региона ранее был локализован очаг заражения среди рабочих из Киргизии, возводящих в поселке Новосокольники Псковской области инфекционное отделение. Ранее власти сообщали, что число заразившихся среди вахтовиков возросло до 46 человек. На текущей неделе число заразившихся коронавирусом в регионе превысило 500 человек.

На данный момент в регионе выявлен 541 случай заражения, зафиксировано 10 летальных исходов. Выздоровели 185 пациентов.